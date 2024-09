Inzaghi: «Calendario importante. Lautaro Martinez? Dosiamo le forze»

Inzaghi è fiducioso riguardo la forza dell’Inter, in vista di una sfida così tanto importante e delicata contro il Manchester City chiaramente favorito in casa. In un’intervista realizzata da Prime Video, il tecnico nerazzurro parla di gestione delle forze.

SFIDA PRESTIGIOSA – Simone Inzaghi parla degli avversari e sottolinea la forza del loro attaccante: «Al di là di Haaland che conosciamo tutti, lo abbiamo studiato. Penso che il Manchester City non sia solo Haaland ma un insieme di un grandi giocatori allenati da un grande allenatore. L’Inter arriva bene a questa sfida, l’ultima partita di Monza dovevamo essere più incisivi nelle occasioni, certe volte abbiamo giocato a ritmo un po’ troppo basso. Ho recuperato quasi tutti i giocatori, stamattina abbiamo avuto Dimarco che ha avuto un affaticamento oltre Arnautovic con la febbre e i vari Buchanan, Correa e Palacios (rimasti fuori dalla lista Champions League, ndr), c’è fiducia. Sappiamo che dovremmo fare una grande gara».

Lautaro Martinez in ballottaggio e le partite in calendario

GESTIONE DELLE FORZE – Poi Inzaghi risponde a una domanda legato al nostro, attaccante. Il capitano nerazzurro: «Lautaro Martinez tornerà a segnare come ha sempre fatto. Non ha avuto modo di fare la preparazione, è arrivato tardi e si è dovuto fermare alla seconda giornata. Poi è stato convocato per due partite con l’Argentina: avrà tutto il tempo necessario per tornare a essere come sempre il nostro bomber. Gioca dal primo minuto? Adesso vediamo, sono tanti i giocatori che vogliono giocare. Dovremmo dosare le forze e viaggi. Abbiamo giocato 48 ore fa, giocheremo un’altra partita importante domenica. Sappiamo che il calendario ci ha prospettato queste due partite, cercheremo di farle nel migliore dei modi».