Inzaghi: «Calcoli? Non voglio farne! Percorso Inter ancora lungo»

Inzaghi ha ottenuto la vittoria stasera in Inter-RB Lipsia, la quinta delle otto partite della fase campionato di Champions League. Ecco come l’ha commentata su Inter TV.

ALTRI TRE PUNTI – Simone Inzaghi a fine partita in Inter-Lipsia: «Siamo stati bravi, i ragazzi hanno fatto un’ottima gara contro una squadra che non merita la classifica che ha. È una squadra di assoluto valore, ha trovato un’ottima Inter che ha pressato molto bene. Chiaramente l’unico neo è non aver fatto il secondo gol, però abbiamo preso solo un tiro in porta in novanta minuti. Un’ottima vittoria che serve per il nostro percorso. Adesso fare i calcoli è ancora prematuro, perché bisogna vedere i risultati di domani. Poi ci sarà la sesta giornata e le due di gennaio: per ora è un ottimo percorso, ma bisogna tenere la concentrazione sempre alta».

Inzaghi premia l’Inter vittoriosa col Lipsia

IL COMMENTO DEL TECNICO – Inzaghi è contento dell’Inter di oggi: «Mi piace il senso d’appartenenza dei ragazzi, lavoriamo tutti i giorni per quello. Firenze? Chiaramente è una partita delicata, contro una squadra in salute. Da domani cercheremo di prepararla e di recuperare energie fisiche e mentali, perché abbiamo bisogno di tutti da qui a domenica».