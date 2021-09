Inzaghi: «C’è rammarico per risultato. Decisive le parate di Courtois»

Simone Inzaghi, intervenuto nel post-gara di Inter-Real Madrid su Prime Video, ha commentato il KO all’esordio dei nerazzurri contro le Merengues

DISPIACERE − Così Inzaghi sul KO dell’Inter contro il Real Madrid: «Dovevamo prestare più attenzione, mancava un minuto. C’è dispiacere per il KO, non dimentichiamoci che giocavamo contro il Real Madrid. Il coraggio c’è stato ma purtroppo abbiamo trovato un grande portiere. Dispiace per i tifosi e la società, per i nostri giocatori che hanno dato tutto. Sono fiducioso però per il futuro e per la qualificazione. Fattore positivo per come abbiamo aggredito e abbiamo tenuto il campo ma quelle parate di Thibaut Courtois sono state decisive. Dovevamo segnare almeno un gol».