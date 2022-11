Inzaghi: «Brozovic? Scelgo per domenica! Tutte stanno avendo problemi»

Inzaghi può tornare a sorridere, complice il 6-1 con cui l’Inter stasera ha battuto il Bologna. La soddisfazione dell’allenatore nell’intervista con Inter TV.

IL COMMENTO DEL TECNICO – Simone Inzaghi parla nel post partita di Inter-Bologna: «Sono molto soddisfatto, volevo una reazione dopo domenica contro la Juventus. Andiamo avanti partita dopo partita, domenica sarà l’ultima e cercheremo di farla al meglio a Bergamo. Avevamo bisogno di tutti quanti, quelli che sono partiti e quelli che sono entrati: sono molto soddisfatto. Il recupero di Marcelo Brozovic? Chiaramente abbiamo già visto con Romelu Lukaku, i recuperi devono essere graduali. Brozovic è stato meno fuori di Lukaku e sta rientrando nel migliore dei modi, domenica vedrò se farlo entrare o partire dall’inizio però prima avevamo meno soluzioni. Abbiamo visto tantissimi campionati, è normale che a parte il Napoli le altre stanno avendo qualche problema chi per un motivo chi per un altro. Dobbiamo guardare partita dopo partita, adesso ci sarà l’ultima e poi la sosta che è una novità per tutti».

LA RIVELAZIONE – Inzaghi spiega cos’ha detto a Lautaro Martinez dopo la sostituzione: «Gli ho chiesto del rigore. Con Hakan Calhanoglu vanno d’accordo, gli ha dato il pallone e gli ho chiesto di quella cosa».