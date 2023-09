Inzaghi: «Bravo Lautaro Martinez ma anche tutta l’Inter. Continuare!»

Con la vittoria contro la Salernitana l’Inter riaggancia la vetta della classifica di Serie A. Simone Inzaghi, intervenuto su Dazn, è soddisfatto della sua squadra.

CRESCITA – Arriva la risposta, tanto attesa, dell’Inter. Al termine della sfida di campionato, vinta contro la Salernitana, Simone Inzaghi afferma: «Tutti i miei attaccanti, stanno lavorando benissimo, non solo Lautaro Martinez. Adesso abbiamo perso Arnautovic per un po’ di tempo e dobbiamo andare avanti con i tre che stanno facendo un buonissimo lavoro. Stavo pensando a chi sostituire. Sanchez e Thuram stavano facendo bene entrambi. Ho scelto per avere un po’ di fisicità ma Sanchez ha fatto un buon lavoro e deve continuare così. Il percorso in Champions League mentalmente ci ha dato tanto però dal 13 luglio i ragazzi lavorano molto bene. Adesso è tanto che siamo insieme e devono continuare così perché stiamo giocando tanto e ho bisogno dell’apporto di tutti. In un giorno e mezzo devi preparare una partita importante come quella di martedì col Benfica».

Lautaro Martinez, Inzaghi spiega la crescita del leader!

ESPERIENZA – Così Inzaghi conclude la sua analisi di Salernitana-Inter: «Asllani sta lavorando molto bene e deve continuare in questo modo. È un giocatore che abbiamo preso e sta crescendo. Giocare all’Inter non è com’era nell’Empoli ma sta crescendo tantissimo. Ha fatto molto bene e ci ha dato una grande mano stasera. Come si fa a lasciare fuori Lautaro Martinez? Come stanno fuori tutti gli altri. Stasera inizialmente è rimasto fuori perché aveva bisogno di rifiatare, veniva da tantissime partite ravvicinate. È un ragazzo che non molla mai e ci mette sempre tutto. È stata brava la squadra a portargli ottimi palloni e Thuram e Sanchez si sono divisi il lavoro nel migliore dei modi. Lautaro Martinez anche nei primi due anni ha fatto sempre benissimo e ha sempre giocato tanto. Adesso si sente ancora più leader ma ha sempre lavorato bene. Chiaramente adesso ha messo tanta esperienza, ha vinto tanti trofei, è campione del mondo. Quindi continuerà a crescere continuando a lavorare come fa lui giornalmente ad Appiano Gentile. Quello che sarà lo vedremo partita dopo partita. Stasera il primo tempo non è stato semplicissimo».