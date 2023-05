Inzaghi: «Bravissimi tutti, ora non ci dobbiamo più fermare»

Simone Inzaghi ha commentato la vittoria roboante dell’Inter contro il Verona al Bentegodi ai microfoni di Sky Sport.

SUCCESSO – Simone Inzaghi ha parlato così: «Siamo in un buon momento, stiamo giocando bene e concretizzando. Adesso stanno venendo i risultati ma dobbiamo continuare già a Roma con un’altra trasferta. Stasera sono stati tutti bravissimi contro una squadra che in casa aveva perso solo con la Fiorentina in casa. Ottimo approccio, vittoria importante. Noi abbiamo l’obbligo di arrivare tra le prime quattro, il calendario non è facile e le insidie sono dietro l’angolo. Il finale è intenso tra Champions League e Coppa Italia ma con questo spirito e organizzazione siamo contenti del momento. Chiaramente Acerbi lo conosco da tanto tempo, ha concentrazione alta e riesce a tenerla. Domenica aveva commesso un errore e stasera avevo dubbio con Bastoni. Anche Alessandro dà affidabilità, ho l’obbligo di fare i cambi con questo calendario e per l’impegno che tutti mettono. Le partite non erano scontate, abbiamo ottenuto la finale di Coppa Italia contro la Juventus e ho avuto ottime risposte da tutti. Non ci dobbiamo fermare, abbiamo perso punti importanti nelle scorse giornate. La cosa principale cambiata è il fare gol, in tante partite come la Fiorentina o la Salernitana non eravamo diversi. Per quello che avevamo creato un punto era un qualcosa di non meritato. Le partite vanno sbloccate, il calcio è questo e stasera il primo gol ci ha avvantaggiato. C’era la speranza ma non la certezza, ho grandi professionisti che mi aiutano in tutto e che mi permettono di tenere la squadra nel migliore dei modi. In campionato non ci dobbiamo fermare, dobbiamo essere bravi a affrontare una gara alla volta. Dobbiamo essere focalizzati ogni 72 ore con i match che abbiamo».