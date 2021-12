Inzaghi: «Bravi a non abbatterci: ora siamo in testa! Calendario? Solo noi»

Inzaghi ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine di Salernitana-Inter, sfida valevole per la diciottesima giornata di Serie A vinta dai nerazzurri per 0-5 (vedi report). Di seguito le sue dichiarazioni

ATTEGGIAMENTO – Simone Inzaghi parla così ai microfoni di Sky Sport al termine di Salernitana-Inter: «Io penso che l’atteggiamento conta, queste partite sulla carta sembrano semplici e invece non è così. I ragazzi sono stati bravissimi a interpretarla subito bene, sono tutti coinvolti e dobbiamo continuare così. Ora siamo un un’ottima striscia ma già mercoledì ci sarà la partita con il Torino. Io penso che è una crescita continua, secondo me abbiamo sempre giocato un ottimo calcio anche inizialmente. Forse con la Champions League abbiamo lasciato qualche punto per strada, Siamo stati bravi a non abbatterci, a non guardare la classifica. Ora siamo in testa, vogliamo rimanerci ma sappiamo che siamo tante squadre e tutte attrezzate. Liverpool? Chiaramente insieme a City e Bayern era una di quelle squadre che era meglio evitare, poi bisognerà vedere come si arriva a febbraio. Però noi volevamo con tutte le forze arrivare agli ottavi, cercheremo di giocarcelo nel migliore dei modi sapendo che le insidie saranno tante. Mancano due mesi, ora siamo concentrati sul campionato. Sosta? Io penso che chiaramente siamo in un ottimo momento ma c’è anche da dire che questi ragazzi non si sono mai fermati, credo sia giusto che si giochi questa ultima partita e poi il rompete le righe per recuperare forze fisiche e soprattutto mentali. Il calendario diverso dal solito? Vedendo come è andato il calendario probabilmente avrei voluto il tradizionale, siamo gli unici in Europa a cui è capitato un calendario così. E’ normale non sia semplicissimo, è un qualcosa che è successo solo a noi perché sia in Italia che all’estero tutti questi scontri diretti ravvicinati li abbiamo solo noi».