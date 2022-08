Inzaghi: «Brava Inter, fatta partita seria! Barella trascinatore. Acerbi…»

Simone Inzaghi ha parlato nel post partita di Inter-Spezia su Sky Sport. Il tecnico soddisfatto della vittoria dei nerazzurri per 3-0. Match senza storia

PARTITA SERIA − Inzaghi analizza il match di San Siro: «Prestazione molto buona, abbiamo fatto una partita seria, concentrati. I primi venti minuti eravamo un po’ contratti, poi dopo il vantaggio potevamo chiudere con qualche altro gol. Bravi a trovarlo nella ripresa. Tutte le partite nascondono delle insidie perché lo Spezia veniva da tre partite giocate molto bene. Poteva metterci in difficoltà. I ragazzi hanno preparato bene la gara. Ieri a fare la rifinitura a San Siro sentivamo tutti quanti l’emozione dell’esordio a San Siro».

SODDISFAZIONE − Così Inzaghi su Lukaku e Barella: «L’anno scorso siamo stati il miglior attacco, quest’anno con il ritorno di Lukaku abbiamo più soluzioni. Ho 4 attaccanti di grande livello, bene oggi i titolari e i subentrati. Grande soddisfazione per un allenatore. Barella? Ho sbagliato io a comunicare l’uscita di Niccolò, nella mia testa era assodato che il cambio fosse Calhanoglu. Abbiamo corretto subito. Sappiamo cosa rappresenta per l’Inter e la Nazionale, trascina tutti. Ha l’Inter addosso, è importante come tutti gli altri. Bene i difensori, ho cambiato solo due ragazzi rispetto a Lecce. Sono Contento».

MERCATO − Inzaghi necessita il suo quarto centrale: «Da quanti sono stati messi 5 cambi si gioca in 16. I cinque devono fare la differenza, riusciamo a dare energia alla squadra. Acerbi? Ho dei dirigenti bravissimi. Sanno che abbiamo una casella da riempire e stanno facendo di tutto per accontentarmi. In difesa abbiamo una casella da riempire».