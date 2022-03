Inzaghi: «Brava Inter, c’è rammarico per l’andata. De Vrij e Brozovic…»

Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Canale 5 nel post Liverpool-Inter, ritorno degli ottavi di Champions League. La fiducia del tecnico

GRANDE PARTITA − Le parole di Inzaghi nel post: «Penso che abbiamo fatto una grande gara in uno stadio difficilissimo contro una squadra molto forte. Ragazzi bravissimi, c’è un po’ di rammarico per la gara d’andata. Il Liverpool sembrava aver accusato il colpo ma l’espulsione ha chiuso tutto. Stavo facendo qualche cambio perché ho visto la squadra in partita. I ragazzi hanno tenuto bene il campo, c’è rammarico per aver vinto ma anche per la qualificazione mancata. Non dimentichiamo che questa squadra non faceva da 11 anni un ottavo. La squadra non è stata inferiore al Liverpool. Campionato? Sappiamo che domenica abbiamo una partita difficile, dovremmo vedere. De Vrij e Brozovic hanno avuto un indurimento, speriamo di recuperarli. Favoriti? Io penso alla mia squadra e a quello su cui posso incidere. Dobbiamo recuperare energie fisiche e mentali. Ottime gare».