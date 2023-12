Inzaghi: «Bisseck è una spugna! E Thuram non l’ho visto male»

Inzaghi ha appena lasciato la sala stampa, dove ha tenuto la consueta conferenza post partita. Il suo commento su Inter-Lecce, diciassettesima giornata di Serie A.

Avere un mese senza infrasettimanali quanto può aiutare?

Mercoledì ci siamo rimasti tutti male, perché la squadra non lo meritava. Abbiamo rivisto la partita assieme ai ragazzi e meritavamo un altro risultato: abbiamo preso degli insegnamenti mercoledì ma puntavamo la Coppa Italia. Abbiamo perso una partita immeritatamente, come può capitare nel calcio, ma in due giorni e mezzo abbiamo preparato la partita contro un avversario organizzato con ottimi elementi. Avevamo fatto un ottimo primo tempo, meritavamo di sbloccarla prima. Poi nel secondo per venti minuti abbiamo sofferto il giusto, una volta trovato il raddoppio abbiamo gestito.

Quanto conta quel gesto di Arnautovic sul 2-0?



Ha fatto benissimo. Chiaramente è un attaccante, cercava il gol. Nel primo tempo è stato superlativo Falcone, deve continuare a cercare il gol. Si è inserito nel migliore dei modi all’interno del mondo Inter e nei nostri meccanismi. Forse era la seconda o la terza volta che giocavano con Thuram e sembrava che lo facessero da tempo: per un allenatore è importante vedere queste cose.

Thuram è sembrato un po’ sottotono.

Io non l’ho visto un po’ sottotono, ho visto Thuram che ha fatto quello che doveva fare. Ci servivano lui e Lautaro Martinez in quella posizione, poi i due interni hanno fatto un grandissimo lavoro. Arnautovic e Thuram per me hanno fatto bene, quando ho deciso di inserire Sanchez avrei voluto farli proseguire tutti e due perché ero soddisfatto di entrambi.

Inzaghi, in cosa ha visto cresciuto Bisseck?

Per come ha lavorato in silenzio. Ha giocato otto-dieci minuti alla prima col Monza, poi non ha giocato per sette-otto partite. Ha lavorato in silenzio, è un ragazzo giovane che è una spugna: quello che gli diciamo assieme allo staff lo apprende e ascolta. Poi ha questa grande fisicità, i nostri princìpi li sta assimilando ogni giorno. Oggi ha vinto il ballottaggio su Pavard che era tornato da quattro giorni, ma se lo sta meritando.