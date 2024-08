Inzaghi: «Bisseck lo stavo cambiando! Mercato? In fascia a posto»

Prima conferenza post partita della stagione per Inzaghi. Al termine di Genoa-Inter, l’allenatore ha parlato in sala stampa dal Ferraris sulla prima giornata di Serie A 2024-2025.

CONFERENZA INZAGHI POST PARTITA GENOA-INTER

C’è un po’ di rammarico per la mancata vittoria?

Molto rammarico e molta delusione. A parere mio i ragazzi hanno fatto una partita concentrata, dove purtroppo abbiamo regalato due gol. Regalando due gol vincere le partite in Serie A non è così semplice: abbiamo incontrato una squadra in salute che ha giocato su tutti i palloni. Nel primo tempo abbiamo creato e preso gol sull’unico tiro in porta del Genoa, poi siamo stati bravi a fare l’1-1 e c’è stato il salvataggio di Badelj su Dimarco. Nel secondo tempo ho inserito i tre attaccanti, abbiamo mosso tecnicamente con un po’ di lentezza la palla ma costruito occasioni. All’84’ eri in vantaggio, con sei minuti e il recupero dovevamo essere lucidi. Abbiamo sbagliato nel gestire la palla e concesso il rigore del 2-2, che una squadra come la nostra non deve concedere.

Thuram doppietta alla prima partita, cosa si aspetta in più Inzaghi rispetto all’anno scorso?

Deve continuare a lavorare. Ha mostrato grande maturità, doveva tornare il 4 ed è tornato l’1. Ha lavorato quindici giorni nel migliore dei modi senza soste, si è fatto trovare pronto e deve continuare così come ha fatto da quindici giorni e l’anno scorso.

Servirà un rinforzo sulla fascia?

Tra novembre e dicembre riavremo Buchanan, siamo a posto così. Abbiamo un uomo in meno nel reparto difensivo e stiamo guardando sul mercato, col rientro di de Vrij avremo più opzioni ma sui quinti è stata fatta di comune accordo questa scelta.

Inzaghi, come valuta gli errori sui gol?

Mancanza di lucidità, normalmente è difficile concederli. Sul primo abbiamo visto quello che è successo, sul secondo probabilmente Bisseck era un po’ stanco e lo stavo cambiando con Pavard. Poi, una volta andati in vantaggio, volevo una diversa gestione anche perché loro avevano messo Thorsby. Dall’84’ in poi dovevamo fare meglio, complimenti al Genoa che non ha mai mollato fino alla fine e ci ha creduto.

Questa rabbia potrà essere utile questa settimana per i giocatori, dopo un pareggio così?

Sono d’accordo. Perché, per quanto riguarda l’impegno, di quello che hanno messo i ragazzi in campo non ho nulla da dire. Normale che bisogna faticare per fare gol, come è sempre stato: invece abbiamo concesso due gol molto semplici che non andavano fatti. Sono due punti importanti che abbiamo lasciato, ma come ho detto prima c’è sempre un avversario di fronte. Il Genoa ha fatto una grande partita e non ha mai mollato.

Il 3-4-3 con Barella e Frattesi in mezzo è stato figlio degli eventi o qualcosa di provato?

Abbiamo diverse caratteristiche, se ricordi l’anno scorso a Udine nel finale di partita eravamo coi tre attaccanti e avevamo vinto con Frattesi e i due mediani. Mkhitaryan era ammonito, Calhanoglu aveva speso tanto e ho optato per quella soluzione. Che riproporrò, perché ho un ottimo parco attaccanti.