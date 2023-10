Inzaghi: «Benfica rimasto lo stesso, dobbiamo fare grande gara»

Inzaghi ha parlato a Sport Mediaset alla vigilia di Inter-Benfica, gara valevole per la seconda giornata di Champions League. Il commento del mister

ATTENZIONE − Inzaghi ha presentato la gara di domani: «La partita di Salerno ha lasciato una bella vittoria che volevamo. Abbiamo recuperato Cuadrado, che è convocato. Frattesi e Arnautovic? Per Arnautovic ci vorrà ancora del tempo, Frattesi non lo rischieremo. Lautaro Martinez a riposo all’Arechi? Grandissima opportunità, soprattutto importante per noi allenatori per prevenire infortuni. Abbiamo bisogno di tutte le rotazioni, giocando ogni 48/72 ore è sempre complicato. Benfica grandissima squadra, conosciamo le sue abilità, in campionato ha vinto tutte le partite perdendo solo alla prima. Hanno cambiato poco, dovremo fare una grande gara. Di Maria giocatore di grandissima qualità. Noi dobbiamo capire i momenti della gara, ci saranno momenti in cui il pallino ce l’avremo noi e altri in cui sarà il Benfica ad avere il possesso. Thuram con Lautaro? Soddisfatto di tutto quello che sta facendo la squadra, unico neo l’infortunio di Arnautovic. Ma dobbiamo essere bravi a lavorare in emergenza. Ho sempre dei dubbi di formazione. Vedo di cercare di fare percorso come negli ultimi anni, lo scorso anno in Champions League bellissimo, ma fatti sacrifici e dovremmo farli anche quest’anno».