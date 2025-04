Inzaghi: «Bayern Monaco di valore. Inter lavorato tanto per arrivare qui!»

Simone Inzaghi è carico per il match di Champions League tra la sua Inter e il Bayern Monaco. L’allenatore nerazzurro racconta le sensazioni alla vigilia della sfida.

GRANDE ATTESA – Simone Inzaghi e l’Inter fino ad ora hanno avuto un percorso in Champions League quasi impeccabile. Se i campioni d’Italia sono potuti arrivare a questo importante appuntamento, molto lo devono alla gestione della rosa da parte dell’allenatore. A questo proposito, il tecnico piacentino, ad Inter TV, ha sottolineato la bravura della squadra per essere arrivata a questo grande appuntamento: «È un quarto di finale di Champions League, c’è grande attesa e sappiamo quanto abbiamo lavorato per arrivare a giocare determinate partite. Sappiamo che affrontiamo un avversario di assoluto valore ma cercheremo di fare una grande partita».

Per Simone Inzaghi il Bayern Monaco è una squadra completa

SQUADRA COMPLETA – Proseguendo l’Intervista Inzaghi ha parlato del sistema offensivo dei bavaresi che potrebbe mettere in difficoltà i nerazzurri: «Per quanto riguarda il match ci saranno i vari momento della partita come sempre. Affrontiamo una squadra che pressa molto, aggredisce, una squadra completa in sostanza. Durante il corso del match avremo delle difficoltà come sicuramente le avranno anche loro». L’Inter è chiamata a disputare contro i tedeschi una grande partita per proseguire il sogno Champions League ed avere più chance di passare il turno, al ritorno, a San Siro.