Inzaghi: «Bastoni e Calhanoglu mi preoccupano! Lautaro Martinez no»

Dopo Asllani, anche per Inzaghi è il momento di presentarsi in sala stampa per commentare Inter-Atalanta 4-0 di stasera. Questa la conferenza del tecnico a margine dell’anticipo della terza giornata di Serie A.

CONFERENZA INZAGHI POST PARTITA INTER-ATALANTA

Che messaggi dà questo 4-0?

Abbiamo fatto una grande gara, i ragazzi l’hanno interpretata bene dal 1′ come richiesto. Sapevamo delle difficoltà contro l’Atalanta, abbiamo fatto una grandissima prima mezz’ora. Poi ritmi alti e ci siamo abbassati nell’ultimo quarto d’ora del primo tempo, ma siamo rientrati con grandissima fame di fare altri gol. L’avevamo sfiorato col palo di Thuram, poi la partita è stata più semplice. Bravi i ragazzi: abbiamo fatto un’ottima partita contro un avversario di valore.

Prime tre giornate Lautaro Martinez non segna, ma l’Inter se l’è caricata sulle spalle Thuram.

Marcus sta lavorando molto bene. Ci siamo sentiti durante le vacanze, gli ho detto che avevamo bisogno che tornasse qualche giorno prima perché gli impegni arrivavano. Avevamo avuto un problemino con Taremi, lui è tornato entusiasta. Sono molto contento di lui e di Lautaro Martinez, che fino a stamattina non sapevo se tenermelo a gara in corso perché Arnautovic e Taremi avevano lavorato bene. Con loro due e Correa abbiamo cinque attaccanti che ci serviranno durante la stagione, perché inizieremo con ritmi più alti e abbiamo bisogno di tutte le forze. Se stasera sono entrati cinque ne avevo altri cinque che non sono potuti entrare, ma mi avevano messo dubbi fino a stamattina. Questa è la cosa che mi lascia tranquillo, al di là del risultato.

Inzaghi, la prima partita sprecata col Genoa vi ha aiutati ad avere più rabbia?

Sì, ero arrabbiato per non aver vinto la partita ed erano arrabbiati i miei ragazzi. Poi sono andato a rivedere la partita e avremmo meritato qualcosa in più: abbiamo commesso due errori che non ci hanno permesso di vincere la partita. Per essere la prima di campionato, con la preparazione e i rientri diversi dei miei giocatori, non ero contento del risultato ma della prestazione sì. E anche i miei giocatori lo erano.

Lautaro Martinez andrà in nazionale?

Non mi preoccupa, perché negli ultimi tre giorni ha lavorato molto bene e stasera pure. Mi preoccupano Bastoni e Calhanoglu, che hanno avuto due affaticamenti. Non sembra nulla di grave, i dottori mi hanno tranquillizzato però sono due allarmi. Poi abbiamo Barella che avrà un piccolo intervento. Lautaro Martinez andrà in nazionale, teniamo nove-dieci giocatori di movimento più alcuni della Primavera di Zanchetta.

C’è qualcosa che non è piaciuto a Inzaghi di stasera?

Nulla. Poi andremo ad analizzare la partita e vedremo dove abbiamo commesso qualche sbavatura. Anche col Lecce abbiamo fatto bene, poi in settimana abbiamo visto un paio di cose dove potevamo fare meglio. Vincendo si lavora meglio.