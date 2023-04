Inzaghi: «Barella? Mi ha rassicurato! Inter, finali siano abitudine»

Per Inzaghi c’è anche la conferenza stampa dopo Inter-Juventus 1-0, il ritorno delle semifinali di Coppa Italia che è valso l’accesso all’ultimo atto del 24 maggio. Ecco le sue dichiarazioni.

CONFERENZA INZAGHI – Questa la conferenza stampa di Simone Inzaghi nel post partita di Inter-Juventus.

Quanto è importante questa finale?

Lavoriamo quotidianamente per serate come questa. Abbiamo centrato la finale, sappiamo che ci manca ancora un passo. I nostri tifosi ci hanno incoraggiato dall’inizio alla fine come è sempre stato. In campionato abbiamo perso qualche punto, però in questo periodo interista il popolo è stato sempre dalla nostra parte: ha gioito con noi e si è arrabbiato quando abbiamo perso partite che potevamo evitare.

Come ha fatto l’Inter a raggiungere l’equilibrio di stasera?

Su questo ci stiamo lavorando quando si può. In questi due giorni dopo Empoli avevamo lavorato bene, concentrati. Volevamo una serata così davanti ai nostri tifosi, poi l’approccio vedendolo da fuori si è visto: non abbiamo mai concesso campo, sempre concentrati. La squadra voleva fortemente questa partita, chi è entrato era concentrato e ha dato grandissime risposte. Dobbiamo continuare a darle, perché ci sono altre partite. Ma siamo in un’altra finale voluta con le nostre forze: dobbiamo continuare a fare altre partite.

Le condizioni di Barella? Tutto a posto?

Sembra. A caldo Barella e Calhanoglu erano affaticati, però sembrerebbe dell’affaticamento. Nicolò mi ha abbastanza rassicurato, poi devono passare ventiquattro ore. Tutti e due dovrebbero esserci per la partita di domenica.

Inzaghi, è sempre stato molto educato nelle dichiarazioni. Ora meno?

Sono sempre stato educato, devo continuare. Merito dei ragazzi se siamo a questa finale, la quarta. Andando in finale abbiamo dato la possibilità all’Inter di partecipare il prossimo anno ancora alla Supercoppa Italiana. Giocare finali dev’essere un’abitudine per questa società, siamo orgogliosi di andare a giocarci trofei importanti contro squadre importanti in stadi prestigiosi.