Inzaghi: «Barcellona di campioni, ma anche l’Inter impressiona. Fiducia!»

Simone Inzaghi può essere soddisfatto del coraggio e della determinazione della sua Inter, che blocca in trasferta il Barcellona. Al termine della semifinale d’andata di Champions League l’allenatore nerazzurro commenta tutto su Sky Sport.

IL RITORNO – Al termine di Barcellona-Inter Simone Inzaghi dichiara: «Abbiamo fatto una grandissima partita contro quella che in questo momento credo sia la squadra più forte al mondo, più offensiva. I ragazzi sono stati bravissimi, ho fatto loro i complimenti. Guardiamo con fiducia alla gara di ritorno, anche se sappiamo che sarà difficilissima. Giocheremo in casa nostra, davanti ai nostri tifosi, che sono venuti in tantissimi qui. Avevano già comprato il biglietto con tanta fiducia, sarà una finale. Ci prepareremo nel migliore die modi».

Inzaghi nel post-partita di Barcellona-Inter

AMAREZZA – Simone Inzaghi continua: «Dovremo dar seguito a questa partita, in cui abbiamo fatto benissimo. Chiaramente dopo il doppio vantaggio e il gol annullato c’è anche un po’ di amarezza. Però dobbiamo guardare anche a chi avevamo di fronte, ovvero una grandissima squadra con grandi campioni. Lamine Yamal penso che sia un talento che nasca ogni 50 anni. Vederlo dal vivo mi ha impressionato, ma mi hanno impressionato anche i miei giocatori».

GLI INFORTUNI E I RIENTRI – Simone Inzaghi ancora: «Lautaro Martinez per il ritorno? Adesso vediamo, purtroppo ha avuto un problemino, ma era l’ottava partita consecutiva che giocava. Ci stavamo giocando tante competizioni e partite importanti, avevo fuori Marcus Thuram, Mehdi Taremi. Purtroppo quando uno gioca così tanto deve mettere in preventivo questo. Denzel Dumfries e Marcus Thuram erano di rientro oggi, che sono due giocatori per noi importantissimi. Ho dovuto toglierli perché avevo paura che succedesse qualcosa».

UNA GRANDE SQUADRA – Simone Inzaghi termina: «Io sono entusiasta di quello che hanno fatto i nostri ragazzi. Abbiamo visto che giocatore è Yamal. Abbiamo lavorato benissimo su di lui. Lo abbiamo raddoppiato, lo abbiamo triplicato. Poi chiaramente quando usi uomini ti mancano da altre parti. Il Barcellona ha grandissimi giocatori però stasera anche loro hanno visto che hanno di fronte una grandissima squadra come l’Inter».