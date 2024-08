Inzaghi: «Avversarie hanno investito, ma noi vogliamo stare lì! Thuram bene»

Inzaghi parla al termine di Inter-Atalanta, partita andata in scena a San Siro per la terza giornata di campionato, ultima prima della sosta per le Nazionali stravinta dai Campioni d’Italia con un netto 4-0. Di seguito l’analisi post partita del tecnico interista, rilasciata a DAZN

SODDISFAZIONE – Simone Inzaghi parla così dopo Inter-Atalanta: «Sono stati molto bravi i ragazzi, abbiamo iniziato con grandissima determinazione, facendo bene tecnicamente. Poi con il caldo che c’era l’ultimo quarto d’ora si sono abbassati i ritmi, poi nel secondo tempo siamo tornati con grande veemenza. Dà grande soddisfazione vincere così contro l’Atalanta, abbiamo fatto quattro giorni di allenamento molto intensi e i ragazzi mi erano piaciuti. La partita è sempre l’ultimo test e faccio i complimenti ai ragazzi. Non dimentichiamo chi avevamo di fronte, un’ottima squadra e quindi poi giocare con loro non è facile. Tante volte avevamo i difensori non nella loro abituale posizione, l’Atalanta ti porta a non tenere le posizioni ma i ragazzi sono stati concentrati concedendo poco ad una squadra molto forte».

Inzaghi e la partenza sprinti di Thuram: le considerazioni del tecnico interista sul francese e non solo

GRANDE VOGLIA – Inzaghi parla dell’ottimo stato di forma di Marcus Thuram: «Cosa ha aggiunto Thuram quest’anno? Continua a lavorare come ha fatto la scorsa stagione, anche lui comincia ad avere più di 50 partite in Italia e quest’anno è partito molto bene. Parte tutto da lui dalla sua testa e dalla sua voglia, è rientrato in anticipo perché sapeva delle necessità che avevamo. Gli attaccanti stanno tutti bene, sono soddisfatto e devono continuare così. Thuram ha fatto bene ma anche Lautaro Martinez, Taremi e Arnautovic».

MOTIVAZIONI – Inzaghi sulle ambizioni della propria squadra e sugli investimenti fatti dalle avversarie: «Dobbiamo tenere sempre il livello altissimo, so che quello che abbiamo fatto l’anno scorso sarà difficilissimo ma noi dobbiamo lavorare per fare andare le cose nel migliore dei modi. Sappiamo che le nostre avversarie hanno fatto grandi investimenti ma noi vogliamo rimanere lì fino alla fine, secondo me sarà un campionato avvincente. Chi mi ha colpito di più delle avversarie? Ci sono tante squadre, griglie e previsioni però non mi piacciono. È normale che bisogna vedere cosa è stato fatto, tante squadre si sono rinforzate tantissimo ma non mi va di indicarne una. Tante squadre si sono rinforzate e come l’Inter cercheranno di ambire al massimo».