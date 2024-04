Inzaghi: «Avevo la convinzione di vincere! Ai ragazzi detta una cosa»

SODDISFAZIONE – Queste le considerazioni di Inzaghi: «Vorrei fare i complimenti all’Udinese che ha fatto una grande gara e perdere così da fastidio. Penso che con questa tenacia si possano salvare. Poi bisogna fare i complimenti ai ragazzi, vinta una partita importante. Nel primo tempo abbiamo sbagliato qualcosa ma non ho alzato la voce. Non abbiamo concesso niente, abbiamo preso un gol rocambolesco. Gli ho fatto l’esempio di Roma, può capitare ma fortunatamente non ci è capitato spesso. I ragazzi sono stati strepitosi. Scudetto? Importante, abbiamo fatto 26 vittorie su 31 partite, un grandissimo percorso. Ma non dobbiamo guardare tabelle, dobbiamo essere lucidi e guardare partita dopo partita. Domenica avremo il Cagliari, ci mancano 8 punti in 7 partite. Dobbiamo continuare a lavorare e andare tutti verso la stessa direzione. Quando fai questi punti dopo queste partite c’è armonia, i subentrati danno una mano. Dobbiamo finire nel migliore dei modi. A Roma c’erano i mei collaboratori, che da 14 anni mi aiutano. Stasera ho detto ai ragazzi di rimanere tranquilli e giocare. L’Udinese aveva corso tanto e si sarebbe stancata. Gli uomini in panchina ci avrebbero dato una mano e l’hanno fatta. Se posso rimproverare una cosa ai ragazzi è la ripartenza presa salvata da Mkhitaryan. Programma settimanale? Dobbiamo guardare il nostro percorso, siamo fieri di quello che abbiamo fatto in questi tre anni in Europa senza rimpianto. L’anno scorso un percorso straordinario, quest’anno è andata così. Dovevamo fare un gol di più a San Siro, ma zero rimpianti. Stasera sembrava di stare a San Siro, si è creata una sinergia fra squadra, pubblico e società incredibile. Dobbiamo continuare così, è il lavoro di tutti. Assalto finale? Abbiamo cambiato, io avevo la convinzione di vincerla. Il portiere dell’Udinese ha fatto parate straordinarie, se non ci fossero state l’avremmo incanalata prima. I ragazzi hanno messo il cuore, spinti dalla nostra gente. Abbiamo vinto al 95′ ci abbiamo creduto senza mollare, complimenti ai ragazzi che mi emozionano sempre. Vederli con questo cuore nelle difficoltà, stanno facendo un percorso in cui mi danno tutto. Record? Questo sicuramente, l’ho detto prima al di là di tabelle e calcoli e date noi dobbiamo ragionare partita per partita. Domani un giorno di riposo per chi era qui ad Udine, da mercoledì penseremo al Cagliari che sarà una partita che ci creerà delle difficoltà»