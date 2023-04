Inzaghi: «Attaccanti titolari? Tutti e quattro! Soddisfatto di Correa»

Inzaghi ha appena concluso la conferenza stampa post partita di Inter-Lazio. Ecco le sue parole dopo il quarto incrocio da ex coi biancocelesti, per la trentaduesima giornata di Serie A.

CONFERENZA INZAGHI – Questa la conferenza stampa di Simone Inzaghi nel post partita di Inter-Lazio.

Quanto è grande la gioia per questa vittoria?

Grandissima gara, giocata per novantasei minuti con aggressività, determinazione e voglia di vincere. Per noi era importantissima la gara di oggi, Brozovic è stato bravissimo ma lo sono stati tutti. Secondo me abbiamo giocato una partita con tutte le componenti: corsa, aggressività, determinazione e motivazione. Non dimentichiamo che giocavamo contro una squadra meritatamente al secondo posto in classifica, ma oggi ha trovato una grande Inter che ha meritato la vittoria.

Come replica alle parole di Marotta nel prepartita (vedi articolo)? Ha detto stagione positiva.

Sono d’accordo, penso abbia espresso il suo pensiero. Abbiamo fatto una Champions League straordinaria, in campionato abbiamo perso punti sanguinosi che a volte ce li siamo cercati e a volte non meritavamo. Abbiamo vissuto emozioni uniche, adesso vogliamo continuare così. La squadra fino al 78′ era in svantaggio, ma da quello che percepivo dall’incitamento non sembrava: i tifosi ci hanno trasmesso grande carica, ci ha permesso di ribaltare la partita contro una squadra di valore.

Inzaghi, si può dire che Lukaku e Lautaro Martinez siano i titolari?

I titolari sono Lukaku, Lautaro Martinez, Correa e Dzeko. Se vai a vedere il minutaggio delle partite si sono alternati, ci hanno dato grandissime soddisfazioni e di volta in volta sceglierò. Ci godiamo i due gol di Lautaro Martinez, non so se giocando fino a dicembre avremmo avuto l’ultima mezz’ora di Lautaro Martinez in quel modo. È un ragazzo straordinario.

Perché l’involuzione di Correa? Acerbi sarà riscattato?

Sono contento di tutti e due. Acerbi, da quando è arrivato, a parte l’infortunio che ha avuto oggi scivolando e sbagliando il passaggio penso non abbia sbagliato un minuto. Correa ha avuto qualche problema fisico, adesso è tornato e ci sta dando una mano. Ricordo anche il gol col Benfica: sono molto soddisfatto. Per quanto riguarda la Lazio ventidue anni non si dimenticheranno mai, ogni momento lì mi ha fatto crescere anche come uomo. Sarò sempre grato alla Lazio, al presidente che mi ha dato l’opportunità e ai tifosi che anche oggi hanno invaso Milano per sostenere la loro squadra.

Inzaghi, si aspettava una Lazio a questo punto della stagione seconda? Come si mette la classifica ora?

La Lazio chiaramente è una squadra di qualità, forte e organizzata. Sta facendo un grande campionato, io me lo aspettavo quando è uscita dalle coppe con una partita a settimana. Chiaramente è una squadra che è molto forte negli uomini, l’ha dimostrato negli anni che può vincere qualsiasi partita che va ad affrontare. Sono stati bravi ad avere un buon margine, adesso con la vittoria dell’Inter la classifica si è accorciata ma la Lazio è una squadra di valore che abbiamo affrontato come è giusto che sia. Ha meritato di essere seconda ma oggi ha trovato un’Inter migliore.