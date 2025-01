Inzaghi: «Asllani ha la nostra massima fiducia. Destino nelle nostre mani!»

Simone Inzaghi si è così pronunciato nel post-partita di Sparta Praga-Inter, match vinto dai nerazzurri per 1-0 grazie al gol di Lautaro Martinez.

IL COMMENTO – Simone Inzaghi ha parlato a Sky Sport al termine di Sparta Praga-Inter, sfida conclusasi per 1-0 a favore dei nerazzurri. Il tecnico nerazzurro ha posto l’accento sul valore di tale successo per i meneghini: «Si tratta di un risultato fatto di grandissime prestazioni. Ci manca un punto, ma il destino è nelle nostre mani. Abbiamo voluto questo cammino con 7 partite fatte nel modo giusto. Per quanto riguarda oggi, sono soddisfatto della prestazione, di quanto fatto in campo. La partita avrebbe potuto essere impegnativa, alla luce degli impegni da cui venivamo, ma ho fatto i complimenti ai ragazzi per questo successo. L’avevamo chiusa con il gol di Dumfries, il fuorigioco di Dimarco è di un tacchetto. Nel primo tempo pensavamo che la partita si potesse mettere meglio, ma non è stato semplice. Nella seconda frazione abbiamo alzato il ritmo, abbiamo creato tante occasioni che avremmo dovuto sfruttare. Bisognava avere una certa concentrazione, anche perché la loro è una squadra fisica che non giocava da più di un mese. Siamo stati bravi a rischiare poco, e dove abbiamo rischiato vi è stato un ottimo Sommer».

Inzaghi elogia Asllani per l’atteggiamento in allenamento e in partita

IL GIUDIZIO – Inzaghi si è poi espresso sulla partita di Kristjan Asllani: «Sta facendo ottime cose. Chiaramente, nel suo ruolo ha davanti un calciatore come Calhanoglu, ma lui sta lavorando bene e si sta facendo trovare pronto. Non ha mai mollato dopo un errore, si allena sempre benissimo. Con l’Empoli ha fatto bene, stasera è stato centrato e lucido nelle scelte. Senza l’ammonizione, probabilmente non lo avrei sostituito. Il calciatore ha la massima fiducia da parte mia e della società. Lavora bene e deve continuare così».