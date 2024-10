Inzaghi: «Asllani, ecco l’entità del suo problema. Roma-Inter senza due»

A poco più di ventiquattro ore da Roma-Inter, Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni ufficiali del club. Nessuna conferenza stampa, ma un’intervista nella quale ha preparato la gara e ha fornito ulteriori dettagli sul problema subito da Kristjan Asllani

GARA DIFFICILE – Simone Inzaghi ha presentato così Roma-Inter, con le possibili scelte di formazione in base alla condizione dei suoi giocatori: «Senz’altro la sosta non ci deve influenzare. Sappiamo che venivamo da tre vittorie. Dobbiamo continuare il nostro percorso. I ragazzi sono rientrati bene, qualcuno con qualche problemino. Però in questi giorni abbiamo lavorato bene e sappiamo che ricominciamo con una partita molto difficile all’Olimpico contro la Roma. Sappiamo che tipo di avversari andremo a incontrare. Juric sta portando la sua filosofia alla squadra e noi dovremo farci trovare pronti per fare una partita importante sia in possesso, sia in non possesso».

CONDIZIONE – Proprio sulla condizione dei giocatori ha voluto soffermarsi Simone Inzaghi, con ulteriori dettagli sul problema per Kristjan Asllani: «Qualcuno come Lautaro Martinez e Taremi hanno fatto voli lunghi. I ragazzi sono rientrati abbastanza bene a parte Zielinski che non ci sarà. Asllani ha avuto ieri una leggera distorsione al ginocchio e anche lui non ci sarà. Porteremo Berenbruch che è un ragazzo molto promettente e non avremo alcun problema. Sappiamo che andremo incontro a sette gare in venti giorni e dovremo essere tutti quanti bravi. L’unico pensiero, ora, è di prepararci bene per la partita di domani sera».

Simone Inzaghi, il pensiero sui nuovi acquisti in vista di Roma-Inter

OBIETTIVO – Simone Inzaghi ha poi parlato dello sviluppo dei nuovi arrivati e delle prestazioni di un Marcus Thuram apparso particolarmente ispirato: «I nuovi acquisti si sono inseriti bene grazie anche all’aiuto dei ragazzi che erano qua. Sono soddisfatto, il mio obiettivo è quello di potarli tutti a giocare le loro partite nel migliore dei modi. Thuram sta continuando a lavorare bene come ha fatto lo scorso anno. Il suo modo di giocare non è cambiato, salvo qualche piccolo accorgimento su cui lavoriamo insieme allo staff giornalmente. L’importante è che ora continui così».