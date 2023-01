Inzaghi: «Arrabbiatissimo, senza quel gol si vinceva! Lukaku? Riduttivo»

Conferenza stampa – ovviamente non certo con un buon umore – per Inzaghi dopo i due punti che l’Inter si è vista negare a Monza. Dall’U-Power Stadium l’allenatore ha anche dovuto parlare dell’arbitro.

CONFERENZA INZAGHI – Questa la conferenza stampa di Simone Inzaghi nel post partita di Monza-Inter.

Come ha visto Lukaku?

Mi sembra riduttivo parlare di Lukaku quando ci sono determinati episodi. Sono arrabbiato per quello che è successo, non c’è bisogno che dica per cosa.

Cosa ha avuto Calhanoglu?

Calhanoglu e Barella tutti e due hanno chiesto di uscire. Speriamo che non sia nulla di grave, sembrano due semplici indolenzimenti. Anche perché sarebbe il momento sbagliato. Per quanto riguarda i gol fatti mi interessa poco, sono arrabbiatissimo per quello che ho visto: sul campo, nonostante il Monza a cui ho fatto i complimenti, senza quell’errore avremmo vinto la partita.