Inzaghi: «Arnautovic vede calcio! Vittoria Inter importantissima»

Inzaghi dopo Inter-Cagliari terminata sul punteggio di 3-1 a San Siro, in un’intervista a Inter TV ha elogiato l’importante vittoria di tutta la squadra, principalmente la prestazione di Arnautovic.

VITTORIA IMPORTANTISSIMA – Simone Inzaghi sottolinea la grande prestazione di tutta l’Inter a San Siro: «I ragazzi sono stati molto bravi, abbiamo giocato un grande primo tempo. Nel secondo tempo non abbiamo approcciato bene, abbiamo subito un gol, però la squadra è rimasta sempre in partita. Per noi è una partita importante e meritata. Nel primo tempo abbiamo giocato molto bene tecnicamente. Abbraccio ad Arnautovic? Gli ho detto che è stato bravissimo, vede calcio! È un giocatore di grandissima qualità. Oltre il dispendio fisico c’è un dispendio mentale, però ho la fortuna di avere questi ragazzi che ci mettono tutto quello che hanno per questa maglia, dobbiamo continuare a farlo».