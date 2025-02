Inzaghi: «Arnautovic, che qualità! Ma difficoltà sugli esterni»

Inzaghi dopo Inter-Lazio terminata sul punteggio 2-0 di valido per il quarto di finale di Coppa Italia, in un’intervista su Inter TV ha parlato del passaggio del turno e dell’atteggiamento della squadra.

GRANDE VITTORIA – Simone Inzaghi ha parlato così dopo Inter-Lazio: «Abbiamo fatto un’ottima partita contro una squadra di assoluto valore. La Lazio ci ha creato parecchi problemi, ma siamo sempre stati squadra e organizzati. Gol Arnautovic? Lui è stato bravo, ha ottime qualità balistiche. Lavora sempre bene in allenamento. I ragazzi sono stati bravissimi, in questo momento abbiamo delle difficoltà sugli esterni: Carlos Augusto e Zalewski sono infortunati, oggi anche Matteo Darmian. Nel secondo tempo abbiamo anche cambiando modulo, i ragazzi si mettono a disposizione».

Ancora derby, questa volta in Coppa Italia! Parla Inzaghi

ALTRI DUE DERBY – Col passaggio del turno l’Inter affronterà il Milan in semifinale di Coppa Italia, parla Inzaghi: «Sappiamo che sarà un’altra doppia sfida intensa, ce la giocheremo come abbiamo sempre fatto. Sapendo che sarà una semifinale importante, da quella doppia sfida passerà la finale di Coppa Italia a Roma. Ragioniamo partita dopo partita, questa era la prima di sei partite in venti giorni. Dobbiamo cercare di recuperare forze ed energie».