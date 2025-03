Inzaghi: «Arnautovic? Dovevo scegliere! Accoglienza? Squadra merita»

Inzaghi è stato intercettato poco prima del fischio d’inizio di Inter-Monza, sfida in programma a San Siro alle ore 20.45 e valevole per la giornata numero ventotto di campionato. Ecco le dichiarazioni rilasciate nel prepartita di DAZN

DIFFICOLTÀ – Simone Inzaghi è intervenuto così prima di Inter-Monza: «Ho cercato di mettere in campo la formazione migliore possibile per questa partita. C’è stato qualche cambio rispetto a Rotterdam, abbiamo una partita non semplice perché il Monza in questi anni ci ha sempre creato qualche difficoltà. Senz’altro in questo momento abbiamo delle difficoltà oggettive a sinistra, si è adattato molto bene Bastoni in Champions. Stasera rientra Carlos Augusto ma ho preferito inizialmente tenerlo con me visto che è fuori da tre settimane. Sappiamo che dobbiamo concentrarci sulla sfida di stasera, poi ce ne saranno altre due e la sosta, speriamo che qualcuno rientri».

SCELTE – Inzaghi spiega la scelta di schierare Marko Arnautovic dal 1′ al fianco di Lautaro Martinez: «Arnautovic? Diciamo che è uno dei cinque attaccanti, quando chiamato in causa ci ha dato il suo aiuto. Thuram sta convivendo con qualche problemino, Taremi e Correa hanno dato il loro apporto ma stasera dovevo scegliere, poi a gara in corso vedremo. L’accoglienza dei tifosi? Ci fa enormemente piacere, penso che i ragazzi se lo meritino perché stanno facendo qualcosa di grande in una stagione non semplice. Siamo se non sbaglio alla quarantunesima partita e siamo all’8 di marzo, ci sarà anche il Mondiale per Club ma siamo orgogliosi di competere ovunque. Cercheremo di dare sempre il massimo soprattutto per queste persone che vogliono solo il bene dell’Inter».