Inzaghi apre all’Inter: «Qui ho tutto per continuare, ma ora giochiamo questa finale!»

Inzaghi alla vigilia della finale di UEFA Champions League manda un chiaro messaggio alla squadra, ai tifosi e alla società riguardo il suo futuro. Il tecnico nerazzurro è carico e pronto a sfidare il PSG. Dopo l’intervista realizzata su Sky Sport, si sposterà in conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti.

CI SIAMO! – Simone Inzaghi si prepara alla finale di Champions League in programma domani, a distanza di due anni dall’ultima: «Giocheremo con tutte le nostre forze e la nostra voglia. Approccio diverso rispetto Istanbul? La finale di due anni fa ci può aiutare per arrivare nel modo giusto. Non deve essere un’ossessione, abbiamo lavorato con tutto il gruppo al completo finalmente. Cinquanta giorni dopo siamo ancora qui, aver giocato e battuto il Bayern Monaco ci ha dato la forza per sfidare dopo il Barcellona. È stato un percorso difficile sin dal girone con Manchester City, Arsenal, Bayer Leverkusen. Finale equilibrata? Le finali sono tutte a sé, anche due anni fa non doveva esserci gara col Manchester City e poi ce la siamo giocata. Abbiamo la fortuna di lavorare in una splendida società con dei ragazzi che prima di essere dei grandi calciatori sono dei grandi uomini, mi hanno dato sempre tutto quello che avevano. C’è questo forte attaccamento che è quello che mi piace e mi fa stare tranquillo. Scelta futura? Quello senz’altro, ma come ho detto prima abbiamo tantissima voglia di giocare questa partita e l’unico nostro pensiero è la partita col PSG».

Prima, vera, grande apertura di Inzaghi sul futuro

SUL FUTURO – Simone Inzaghi manda un chiaro messaggio a tutto l’ambiente in vista del futuro: «Ultimi dubbi di formazione? Vediamo meglio oggi pomeriggio, chi sta meglio giocherà. Se Pavard mi dimostrerà come mi ha dimostrato di stare al meglio, chiaramente giocherà perché per noi è importantissima. Il risultato inciderà sul mio futuro? Io sto bene in questa società, ho tutto quello che voglio per poter far bene e togliermi delle grandissime soddisfazioni qua».