Inzaghi: «Andando in vantaggio sarebbe cambiata la gara! Sul sorteggio…»

Inzaghi è intervenuto al termine di Bayern Monaco-Inter, partita valevole per la sesta e ultima giornata della fase a gironi di Champions League con entrambe le formazioni già qualificate agli ottavi (vedi report). Di seguito la sua analisi post-match a Sky Sport

APPROCCIO GIUSTO – Simone Inzaghi parla così al termine di Bayern Monaco-Inter: «Il Bayern è una squadra di valore, però l’Inter ha approcciato bene, abbiamo avuto l’occasione di Lautaro Martinez, rigore non rigore di Barella. Andando in vantaggio sarebbe cambiato il corso della gara ma la squadra è rimasta in partita contro un avversario di assoluto valore. Chi vorrei evitare ai sorteggi? Diciamo che ci siamo allenati bene con Bayern e Barcellona, sappiamo che sarà un sorteggio difficilissimo. Adesso ci godiamo questa qualificazione e alla Champions League penseremo a febbraio, ora ci concentreremo sul campionato».

TESTA AL CAMPIONATO – Inzaghi adesso pensa al campionato: «Juventus-Inter? Chiaramente dovremo dare continuità, veniamo da 4 vittorie consecutive però abbiamo lasciato punti per strada. Sappiamo che abbiamo un calendario non semplice da qui alla sosta, dobbiamo fare più punti possibili. Chi tra quelli che giocano meno mi ha convinto di più? Io penso che abbiano fatto tutti una grande gara, penso anche a Darmian che ha fatto una grande gara come Asllani e Gosens. Bellanova aveva degli avversari scomodi, sono tutti giocatori in grande crescita».