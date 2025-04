Inzaghi: «C’è anche rammarico! Difficoltà ma grandissimo cuore»

C’è anche Inzaghi fra i tanti tesserati che parlano a Inter TV dopo il 3-3 contro il Barcellona. Le sue parole a margine del pareggio nell’andata delle semifinali di Champions League di stasera.

IL COMMENTO DEL TECNICO – Simone Inzaghi su Barcellona-Inter 3-3: «Siamo stati bravi. Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, con qualche difficoltà però anche un grandissimo cuore. Abbiamo fatto la nostra partita, c’è anche rammarico per il gol di Henrikh Mkhitaryan annullato. Un pizzichino di rammarico c’è, però abbiamo giocato contro la squadra più bella e più tecnica al mondo. Gol da calcio piazzato una chiave? Quella chiaramente, però anche noi abbiamo preso il terzo gol dove dovevamo probabilmente essere più attenti. Però i ragazzi hanno messo in campo tutto quello che avevano: va fatto loro un plauso, sono strepitosi. Giocare per il doppio obiettivo? Sarà importante tutto. Arriveremo domani mattina all’alba e il giorno dopo saremo già in ritiro. Bisognerà recuperare energie fisiche e mentali».