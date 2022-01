Inzaghi: «Abbiamo meritato. Zhang? I ragazzi gli hanno chiesto un premio»

Simone Inzaghi nel post Inter-Juventus su Canale 5 si è ritenuto molto entusiasta della vittoria della Supercoppa Italiana. Una battuta anche sul presidente Zhang

MERITATA − Inzaghi dopo la vittoria: «Abbiamo incontrato una squadra forte che ha fatto una gara da Juventus. Penso che la vittoria sia meritata ma grande avversario. Hanno fatto partita da Juve, ci hanno lasciato il palleggio ma batterli non è mai facile. Soddisfatto del primo trofeo davanti ai tifosi».

COMPLIMENTI − Inzaghi soddisfatto dei suoi giocatori e poi chiude su Zhang: «Penso che tutti quanti sono stati bravi. Gagliadini con la Lazio bravo, ho tante scelte. Gli attaccanti stanno benissimo come Correa e Sanchez, Dzeko e Lautaro ci hanno aiutato tantissimo. Vidal bene, anche Dimarco. Volevamo questo trofeo, l’Inter non lo vinceva da 11 anni. Per pubblico e società era passato tanto tempo. Zhang era contento, ha riunito la squadra, ci ha fatto i complimenti e i ragazzi hanno risposto bene e gli hanno un chiesto un premio».