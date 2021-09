Inzaghi: «A Firenze reazione da grande! Scelte? Oggi seduta importante»

Inzaghi ha parlato ai microfoni di Inter TV alla vigilia di Inter-Atalanta, sfida valida per la sesta giornata di Serie A con fischio d’inizio alle ore 18.00 (QUI le ultime). Di seguito le dichiarazioni del tecnico nerazzurro

SFIDA IMPEGNATIVA – Simone Inzaghi parla così alla vigilia di Inter-Atalanta: «Io penso che martedì sia stato importante nonostante la prima mezz’ora di sofferenza. Siamo rimasti lucidi, ho visto una reazione da squadra importante. Abbiamo vinto su un campo difficile e siamo contenti ma domani ne abbiamo un’altra altrettanto impegnativa. Scelte? Oggi abbiamo una seduta importante, vedrò quali saranno le condizioni generali dei ragazzi e poi domani con calma deciderò la formazione. Con l’Atalanta si sa è un’ottima squadra, non regala né concede nulla, noi dovremo fare altrettanto e poi la fame e la cattiveria su ogni pallone faranno la differenza. Io cerco di coinvolgere tutti, ho la fortuna di avere ottimi giocatori che si fanno sempre trovare pronti. Con i 5 cambi titolari ce ne sono sempre meno. L’allenatore ha bisogno di tutti e tutti stanno dando ottimi segnali. Stiamo cercando di preparare tante cose, tante soluzioni. Ho trovato una squadra che era già ottimamente allenata, in più cerchiamo di dare idee che possano far crescere la squadra. In questo momento per quanto riguarda Kiev (Shakhtar Donetsk-Inter, ndr) mi viene difficile pensare, ora siamo focalizzati sull’Atalanta e poi con il calcio di oggi, dove si gioca ogni due giorni, è difficile fare discorsi a lungo termine. L’immediato ora si chiama Atalanta».