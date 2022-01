Inzaghi: «A -7 non sentivo dire che lo scudetto può perderlo solo l’Inter!»

Inzaghi ha parlato ai microfoni di DAZN al termine di Inter-Lazio, sfida valevole per la ventunesima giornata di Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni

VITTORIA IMPORTANTE – Simone Inzaghi parla così ai microfoni di DAZN al termine di Inter-Lazio: «E’ normale che volevamo rientrare con una vittoria, non era semplice perché la Lazio ha qualità, è stata bene in campo, fisicamente è rimasta sempre sul pezzo. La vittoria è meritata, abbiamo fatto un ottimo rientro e sono contento. Mercoledì abbiamo una finale da giocare nel migliore dei modi nel nostro stadio. Ho la fortuna di avere giocatori importanti, sono molto contento, dobbiamo continuare così perché il campionato non si ferma e non c’è tempo per pensare. Normale che dopo la sosta purtroppo abbiamo avuto la sospensione di Bologna, la Lazio aveva fatto una partita tre giorni fa e poteva essere più in palla di noi. I ragazzi sono stati bravi e ho fatto loro i complimenti. Qual è la cosa che mi rende più orgoglioso? Io penso la partecipazione di tutti, penso che per un allenatore vedere Vidal e Gagliardini tra i migliori in campo co Torino e Lazio, giocatori che non hanno fatto tante presenze, penso sia motivo di grande orgoglio. Vuol dire che il gruppo è sul pezzo, è una grande dimostrazione. Quello è normale, pendeva questa diffida su Lautaro Martinez che ha fatto una grande partita, così come Sanchez. Avevo la necessità di rientrare nel migliore dei modi, i ragazzi sono stati bravissimi in una partita non semplice. Dicono che possiamo perdere solo noi? Insomma, il 20 ottobre quando eravamo a 7 punti da due squadre lo sentivo dire meno, ora lo dicono più facilmente e il merito dei ragazzi. Dopo la sconfitta di Roma non sentivo dire che poteva buttarlo via solo l’Inter, ora siamo primi ed è normale ma per noi deve essere uno stimolo per migliorarci. Sanchez? Sono arrivato qui ed era infortunato, quando si è sistemato in tutti gli allenamenti cercava di convincermi. E’ un ragazzo positivo, per noi è una grandissima risorsa. Ho quattro attaccanti molto forti, loro sanno che devo fare delle scelte però Sanchez è una grandissima risorsa per noi da un mese a questa parte. La mia esultanza rispettosa a fine partita? Penso di sì, per me giocare contro la Lazio sapete tutti cosa rappresenta. E’ stata la mia vita, mi ha fatto diventare uomo ed è normale non sia una vittoria come le altre ma era una vittoria che volevo con tutte le mie forze».