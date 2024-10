Inzaghi: «4 gol su 4 tiri è troppo: analizzeremo! Vi dico cosa manca»

Inzaghi è intervenuto pochi minuti dopo il fischio finale di Inter-Juventus, derby d’Italia valevole per la nona giornata di Serie A terminato a sorpresa sul risultato di 4-4. Di seguito la sua analisi a caldo, affidata a DAZN

POCA DETERMINAZIONE – Simone Inzaghi è intervenuto così al termine di Inter-Juventus: «Tredici gol presi in 9 partite? C’è una serie di fattori, chiaramente è la determinazione che deve essere maggiore però da allenatore devo anche dire che avremmo meritato di fare 7/8 gol contro una squadra che finora ne aveva preso uno. Chiaramente la fase difensiva andava fatta meglio, puoi prendere quattro tiri in porta dalla Juventus ma non quattro gol. Ci sono delle teste basse, io sono il primo ma va visto anche quello che di buono c’è stato. Il neo è stato non fare il quinto gol perché abbiamo avuto delle occasioni clamorose, poi al 72′ prendiamo il 4-3 e la squadra si è innervosita. Però il calcio è questo, sarà una grandissima lezione che porteremo a casa».

FATTORE MANCANTE – Inzaghi prosegue svelando cosa manca alla sua squadra: «Cosa manca all’Inter? Senz’altro un po’ di determinazione in più perché abbiamo concesso troppi gol. Poi siamo sempre legati al risultato, probabilmente con un altro risultato si parlerebbe di una grande Inter, ma non si è vinto ed è giusto ricevere critiche. Però io devo rimanere lucido e in fase di non possesso ho visto 8 occasioni nitide contro una squadra che aveva preso un solo gol su rigore. L’azione del 4-3 con un po’ di determinazione in più magari non arriva. Quella pala deve morire lì, purtroppo è uscita e ha rimesso in gioco la Juventus che fino a quel momento non aveva dato avvisaglie».

ASPETTO MENTALE – Inzaghi chiude parlando delle motivazioni da gestire dopo uno scudetto stravinto: «Come gestisco le motivazioni dopo lo scudetto dello scorso anno? Continuiamo a parlarne, i ragazzi lavorano bene e vedo ottimi atteggiamenti nonostante quello che si è fatto la scorsa stagione. Brutto pareggiare una partita così perché avremmo meritato altro, questo è il calcio e ci servirà da lezione. Gli spettatori neutri si saranno divertiti sicuramente, io un po’ meno. Dobbiamo cercare di difendere meglio, se prendi quattro tiri in porta dalla Juventus puoi prendere un gol ma non quattro. Quattro su quattro è troppo e sarà motivo di analisi sicuramente».