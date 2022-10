Inter-Sassuolo Primavera 0-1, Chivu da retrocessione! Situazione preoccupante

Inter-Sassuolo Primavera termina 0-1. L’8ª giornata del Campionato Primavera 1, giocata allo allo Stadio “Konami Youth Development Centre in memory of Giacinto Facchetti” si conclude con un’altra sconfitta della formazione di Cristian Chivu, dopo lo 0-0 del primo tempo (vedi report). Di seguito il report del secondo tempo di Inter-Sassuolo di Campionato Primavera 1.

DA RETROCESSIONE – Secondo tempo che inizia sulla falsariga dei primi quarantacinque minuti di gioco. Al 68′ il gol dell’Inter con Andersen da poco entrato in campo, ma gol annullato per posizione di fuorigioco. Al 74′ grandissima occasione per l’Inter Primavera con Curatolo lanciato in area di rigore: penetrazione che lascia sul posto tutti gli avversari, ma il suo tiro scheggia la il palo. Inter cresciuta nel secondo tempo, in particolare con l’ingresso di Francesco Pio Esposito. Sostituzione inspiegabile quella di Curatolo, fin qui il migliore della squadra, uscito al 75′ al posto di un altro centravanti, Zuberek. All’82’ però arriva la firma di Adrian Cannavaro (figlio di Paolo, ndr) con un piattone dopo una mischia all’interno dell’area di rigore. Cristian Chivu prova a cambiare a recuperare il risultato effettuando dei cambi. Piove sul bagnato per l’Inter Primavera perché all’86’ viene espulso Andersen per un intervento ritenuto pericoloso dall’arbitro. Gamba alta del giocatore che però ritira in tempo senza mai colpire fortunatamente l’avversario, ma per il direttore di gara. Come se non bastasse, al 92′ (cinque i minuti di recupero) arriva anche la seconda espulsione, quella di Giacomo Stabile che commette fallo da ultimo uomo.