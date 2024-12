Inter migliore squadra in Serie A, Marotta: «Uniti e coesi. Mai arroganti!»

L’Inter è stata premiata come la migliore squadre della Serie A: il Presidente Giuseppe Marotta ha raccontato le sue emozioni per questo riconoscimento.

LE DICHIARAZIONI – Dopo che l’Inter è stata premiata come miglior squadra dell’ultima stagione di Serie A, il Presidente dei nerazzurri Giuseppe Marotta ha così parlato a Sky Sport: «Davanti a un momento così drammatico, la risposta è stata d’ansia ma anche molto spontanea da parte del mondo del calcio. Ci siamo fermati per essere solidali in quel momento. Si tratta di una presa di posizione che ha dimostrato come il clima nel calcio sia coeso. Quando si tratta di essere solidali, bisogna essere presenti. Grande soddisfazione personale, come rappresentante della società Inter. Ho voluto ringraziare tutti coloro che lavorano per i nostri calciatori. Ho qui due importanti collaboratori come Zanetti e Piero Ausilio, a testimonianza dell’unità di intenti della nostra società e del concetto di delega. Vogliamo toglierci tante soddisfazione e regalare ai tifosi altri momenti magici. Noi siamo sempre in attività, guardiamo alla prossima stagione. Quest’annata possiamo portarla avanti con questa squadra, che è molto omogenea. Al di là degli infortuni, possiamo affrontare gli impegni con gli uomini che abbiamo oggi».

Marotta sulle ambizioni dell’Inter

GLI OBIETTIVI – Così Marotta sull’atteggiamento che l’Inter deve assumere in vista del futuro: «Nello sport bisogna essere ambiziosi, non arroganti. Quando si partecipa a una competizione, si punta al massimo ma nel rispetto degli avversari. Partita dopo partita cercheremo di fare il massimo. Se lo faranno gli altri, complimenti a loro. Se lo faremo noi, sarà grazie al nostro lavoro».