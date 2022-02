Inter-Liverpool 0-2, il tabellino della partita di Champions League

Inter-Liverpool è terminata da pochi minuti con il punteggio di 0-2: questo il tabellino della partita valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League 2021-2022.

NIENTE DA FARE – A una buona Inter manca solo il gol, ma purtroppo è quello che conta di più nel calcio e quindi si perde. Al Liverpool bastano due tiri in porta, con Samir Handanovic come troppo spesso accade molto poco reattivo, per vincere e ipotecare i quarti di Champions League. Segnano il subentrato Roberto Firmino e Mohamed Salah, quest’ultimo con una buona dose di fortuna per la deviazione decisiva a spiazzare il portiere. Quella mancata a Hakan Calhanoglu nel primo tempo quando ha invece preso la traversa su una grande azione. Sprecata una buona prestazione, a tratti anche migliore degli avversari, per l’assoluta mancanza di concretezza davanti alla porta. E non è la prima volta. Questo il tabellino di Inter-Liverpool.

INTER-LIVERPOOL 0-2 – IL TABELLINO

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij (87’ Ranocchia), Bastoni (91’ Dimarco); Dumfries (87’ Darmian), Vidal (87’ Gagliardini), Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez (70’ A. Sanchez).

In panchina: Cordaz, Radu, D’Ambrosio, Sangalli, F. Carboni, Caicedo.

Allenatore: Simone Inzaghi

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, van Dijk, Robertson; Elliott (59’ J. Henderson), Fabinho (59’ Keita), Thiago Alcantara (86’ Milner); Salah, Diogo Jota (46’ Firmino), Mané (59’ L. Diaz).

In panchina: Kelleher, Gomez, Oxlade-Chamberlain, Minamino, Tsimikas, Origi, Matip.

Manager: Jurgen Klopp

Arbitro: Szymon Marciniak della federazione polacca (Sokolnicki – Listkiewicz; Raczkowski; VAR Kwiatkowski; A. VAR Frankowski)

Gol: 75’ Firmino, 83’ Salah

Recupero: 2’ PT, 3’ ST