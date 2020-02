Insigne: “Inter-Napoli, resettare il Lecce! Obiettivo finale Coppa Italia”

Insigne ha parlato ai microfoni di “Rai Sport” prima di Inter-Napoli di Coppa Italia. Il numero 24 azzurro, che parte dalla panchina, avverte i compagni dell’importanza del trofeo

INTER-NAPOLI – Così Lorenzo Insigne: «Napoli-Lecce si resetta facendo una grande prestazione, sappiamo di non aver fatto il massimo contro il Lecce. Abbiamo sprecato tanto e c’è rammarico. Stasera però c’è un’altra prova importante, dobbiamo tornare a giocare ai nostri livelli e cercare di metterli in difficoltà. Coppa Italia? Importante, dopo la stagione che stiamo effettuando può essere un grande traguardo vincerla. Ora non dobbiamo pensare già alla finale ma ad affrontare la partita di stasera nel miglior modo possibile. Solo vincendo la doppia sfida possiamo farlo. Io, Dries Mertens e José Callejon importanti? Penso che non ci sia bisogno solo di noi tre ma di tutta la squadra, giocare uniti e portare a casa il risultato».