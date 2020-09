Insigne: “Benevento-Inter? Possiamo dire la nostra. Lukaku? Fa paura”

Roberto Insigne, attaccante del Benevento, intervenuto sulle frequenze di “Radio Punto Nuovo” ha parlato della sfida con l’Inter, in programma mercoledì alle 18:00. La punta giallorsa è carica in vista della sfida ai nerazzurri

CARICO – Queste le parole di Roberto Insigne: « Inzaghi? È molto simpatico, tranquillo. Ha sempre voglia di fare, è un vero martello, dopo la partita stava già guardando alla prossima contro l’Inter. Pronti per il match? Se facciamo le cose che dobbiamo fare, come contro la Sampdoria, gestendo il gioco, potremmo dire la nostra, nonostante una squadra forte come quella dei nerazzurri. Lukaku? Fa paura anche dalla TV (ride, ndr)».