Immobile: «Sfidare l’Inter di Inzaghi una motivazione in più! Lukaku…»

Ciro Immobile ha parlato di Lazio-Inter, della lite in passato con Simone Inzaghi, e dei gol dei bomber in Serie A. Di seguito l’intervista di Marco Parolo su DAZN.

LITE CON INZAGHI – Ciro Immobile spiega la lite con l’attuale tecnico dell’Inter ai tempi della Lazio: «Discussione con Inzaghi in Lazio-Parma, ho commesso un errore io dopo la sostituzione. Ho sbraitato perché avevo troppa voglia di giocare, poi il mister mi ha detto che non si aspettava da me e c’era rimasto un po’ male, poi dopo l’abbraccio col Genoa mi sono fatto perdonare».

PROSSIMA PARTITA – Immobile parla della prossima sfida di campionato: «Lazio-Inter è sempre una sfida particolare per noi, i tifosi, visto il gemellaggio. Da quando il mister è andato lì è ancora più bello sfidare il nostro passato, tutti hanno una motivazione in più».

GOL IN SERIE A – Immobile conclude facendo una previsione dei gol che faranno i bomber della Serie A: «Più gol sul secondo palo e non più sul primo? Sto notando questa cosa, anche Romelu Lukaku ha fatto gol al Lecce sul secondo paolo. Dipende pure dall’azione, io a volte mi sfilo sul secondo palo. Classifica marcatori? Romelu Lukaku ha parecchia rabbia dentro, farà dai 20 ai 25 gol. Lautaro Martinez dai 13 ai 18. Vlahovic almeno 20 sicuro. Olivier Giroud, Rebic e Origi faranno circa 30 gol».