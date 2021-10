Immobile: «Lazio-Inter, sono pronto. Con Inzaghi amicizia oltre il calcio!»

Immobile prima di Lazio-Inter, valevole per l’ottava giornata di Serie A 2021-2022, su “DAZN” ha parlato del suo recupero e in particolare del rapporto con Simone Inzaghi.

RECUPERO – Immobile prima di Lazio-Inter, su DAZN ha parlato così: «Dico grazie allo staff per queste due settimane. Mi è dispiaciuto lasciare la squadra a Bologna e la nazionale. Ora sto meglio e non vedo l’ora di giocare questa partita. L’Inter è forte un po’ in tutti i reparti, abbiamo avuto tempo di preparare la sfida con il mister. Inzaghi? Ci sentiamo spesso al di là di questa gara, si è creato un rapporto con lui che va oltre il calcio. Con lui non parliamo di calcio! Gli auguro il meglio oltre questa partita (ride, ndr)».