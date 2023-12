Immobile: «Lazio gruppo triste, fischi meritati! Forse con 30 punti…»

Immobile ha analizzato quanto successo in Lazio-Inter, sfida della sedicesima giornata di Serie A andata in scena allo stadio Olimpico di Roma e vinta dai nerazzurri 0-2. Di seguito la sua analisi post-partita affidata a DAZN

TRISTEZZA – Ciro Immobile ha parlato così dopo Lazio-Inter: «Diciamo che più che il guizzo quello che fa la differenza è che non riusciamo a creare la solita mole di gioco. Stasera abbiamo avuto un po’ di occasioni soprattutto nel primo tempo, però facciamo fatica a crearne e concretizzarne, sono sincero. Dobbiamo crescere nelle scelte, nella cattiveria e nella concretezza perché non è possibile che una squadra che ha sempre segnato tanti gol faccia così fatica. Noi anche l’anno scorso abbiamo sempre avuto come obiettivo quello di crescere come squadra, di smaltire le fatiche tattiche. L’anno scorso siamo stati bravi a non pensare a quello che dovevamo fare in campo, poi chiaramente è arrivato qualche giocatore nuovo e noi vecchi stiamo facendo fatica ad aiutarli nell’inserimento. Ovvio che il secondo posto della scorsa stagione è stato un risultato straordinario, ma quest’anno stiamo facendo davvero poco in base alle qualità che abbiamo. Poi se ci mettiamo che abbiamo superato un girone di Champions League difficile contro squadre abituate a giocare a quei livelli, lascia del rammarico così come i punti persi in alcune partite. Il gruppo è triste perché non ha risultati, è inevitabile. Poi si può vincere e si può perdere, magari con qualche punto in più la sconfitta di stasera pesava meno per l’atteggiamento avuto. Se si giocava stasera con 30 punti in classifica penso che i tifosi ci avrebbero applaudito, ma al momento sono fischi meritati».