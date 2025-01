Idzes: «Pagato le occasioni sprecate. Gli infortuni non ci hanno fermato»

Jay Idzes interviene in conferenza stampa al termine di Venezia-Inter, terminata con una vittoria per 0-1 in favore dei nerazzurri. Queste le parole del difensore dei lagunari, dopo quelle rilasciate dal tecnico Eusebio Di Francesco.

Le parole di Idzes nella conferenza stampa post Venezia-Inter

Cosa portate di positivo dopo questa partita?

Abbiamo giocato una buona partita, soprattutto nel secondo tempo però purtroppo abbiamo avuto una o due occasioni in cui non siamo riusciti a concretizzare. In Serie A questo può fare la differenza. Dobbiamo continuare a lavorare e a crescere. Le prossime due partite saranno molto importanti per noi, contro Parma e Verona. Dobbiamo continuare a stare uniti. Abbiamo avuto anche due o tre problemi a livello di infortunio ma credo che abbiamo continuato a fare la nostra partita. Dobbiamo continuare a crescere e migliorare perché sarà veramente importante, da qui in avanti, ottenere qualcosa in più rispetto a quello che abbiamo ottenuto in queste ultime due partite.

Hai la consapevolezza di aver raggiunto un livello molto importante?

Con l’infortunio di Svoboda ho ricoperto il ruolo da centrale. Oggi si è infortunato Sagrado e ho dovuto fare il terzo. Io cambio posizione però non è importante il ruolo ma quello che riesco ad esprimere in campo perchè posso ricoprire ogni posizione. L’importante è essere utile alla squadra. Non ho una preferenza ma gioco in base a quello che mi dice il mister.

Ti senti un leader di questa squadra?

Abbiamo diversi leader in squadra, non solo io. Siamo un gruppo unito in cui tutti portano la propria personalità. Abbiamo una squadra di diversi leader, non credo di essere l’unico, ce ne sono tanti altri.

Un bilancio sugli attaccanti più forti che hai affrontato?

Ci sono diversi top team con diversi attaccanti top. Sono contento di confrontarmi con ognuno di essi, non solo contro Lautaro Martinez e Marcus Thuram ma anche contro gli attaccanti degli altri top team come Juventus o Milan.