Ibrahimovic: “Non so cosa sia successo. Inter non è da scudetto”

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha parlato ai microfoni di “Sport Mediaset” nel post partita del derby contro l’Inter.

RITORNO AMARO – È andato in gol nella partita più attesa, ma non è servito. Zlatan Ibrahimovic ha fatto male all’Inter, ma i nerazzurri hanno avuto la forza di rimontare un Milan praticamente perfetto nel primo tempo: «Difficile spiegare cosa sia successo – ha affermato lo svedese – . Primo tempo perfetto, sapevamo di dover tenere d’occhio i primi 15 minuti e invece ne abbiamo presi due. Da lì abbiamo perso fiducia in quello che avevamo fatto. Soprattutto nel pressing e nella gestione del pallone, abbiamo giocato senza motivazione. Avevo grande voglia e d era tanto tempo che non giocavo in questa atmosfera. Era tutta la settimana che preparavamo questa partita. È mancato qualcosa per vincere. Esultanza? Tutto istinto e momento, difficile da spiegare, ma è stato un bel momento. Questa Inter non è da scudetto».