Ibrahimovic: «Gimenez forte come me! Scelte drastiche? Un motivo»

Ibrahimovic è intervenuto da San Siro dove tra poco, alle ore 18, andrà in scena Milan-Inter, terzo derby stagionale valevole per la ventitreesima giornata di Serie A. Ecco di seguito quanto dichiarato nel pre-partita di DAZN

CONTINUITÀ CERCASI – Zlatan Ibrahimovic ha parlato così prima di Milan-Inter: «Cosa si prova a giocare un derby? Si sta concentrati, ci si prepara e ognuno fa il suo per fare bene. Mercato? Siamo soddisfatti. Per me è una situazione diversa, perché è la seconda volta che faccio mercato. Periodo intenso ma per noi niente di urgente, abbiamo fatto il nostro e abbiamo fatto degli investimenti. Abbiamo rinforzato la squadra e siamo soddisfatti. C’è rumore? Sono milanisti, si capisce! Scelte drastiche a stagione in corso? Non sono state drastiche, sono scelte fatte per migliorare la situazione. Se le cose non vanno bene devi trovare una soluzione per cambiare, questo è il calcio. Devi cercare continuità e se non c’è devi trovarla in qualche modo. Quando sei il Milan se non porti risultati per forza devi fare qualcosa. Gimenez forte come Vieri? No, come Ibra: altro livello. Prenderlo a luglio? Non c’era possibilità, non toccava solo a noi ma anche al club in cui giocava. Ora abbiamo fatto un grande investimento e lo abbiamo portato qui».