Ibrahimovic esagera: “Inter non da secondo posto! Derby cosÃ¬ fa male”

Ibrahimovic esagera: “Inter non da secondo posto! Derby così fa male”

Zlatan Ibrahimovic, autore di un gol questa sera, nel post-partita di Inter-Milan, terminata 4-2 a favore dei nerazzurri, ai microfoni di “Sky Sport” ha detto la sua riguardo

POCA ESPERIENZA – Zlatan Ibrahimovic dopo Inter-Milan su Sky Sport ha evidenziato il fattore esperienza, quella che è mancata alla sua squadra soprattutto nel secondo tempo: «Primo tempo quasi perfetto, nel secondo tempo il contrario. Nei primi quindici minuti abbiamo preso due gol e da quel momento è andato tutto male. Abbiamo seguito tutto quello che abbiamo fatto durante la settimana, nel secondo tempo la squadra ha perso la fiducia dopo il primo gol. Clima nello spogliatoio? Quando perdi è difficile, soprattutto in questa maniera in un derby, puntiamo alla prossima partita. Dopo il secondo gol non abbiamo più pressatto e da lì è crollato tutto. Si poteva fare di più? Se vinci due a zero devi saper gestire, questo secondo me c’entra l’esperienza, soprattutto contro l’Inter! Che nel primo tempo non mi è sembrata una squadra da secondo posto, nel secondo tempo sì. L’Inter è una squadra forte».