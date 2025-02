Ibrahimovic: «Il derby si deve vincere! Siamo carichi oggi»

Mancano pochi minuti al derby tra Milan e Inter. Le parole di Zlatan Ibrahimovic su Sky Sport nel pre-partita.

PARTITA – Manca veramente poco ormai a Milan-Inter, la partita della domenica di Serie A più bollente. Zlatan Ibrahimovic, che seguirà il match dalla tribuna di San Siro, dice questo sul match: «Che tipo di derby è? Il derby è un derby, si vince. Si affronta con grande mentalità perché è più di una partita. Due grandi club che vogliono vincere, siamo carichi e pronti. Ibrahimovic, con Morata? Alvaro è una grande persona, gli auguro il meglio. Certe situazioni per vari motivi non vanno più bene, più di questo non dico. Nel calcio succede, Gimenez stavamo seguendo da tanti mesi. Anche in estate l’avevamo visto, ma era un altro momento. Siamo pronti per lui, anche lui lo è e ha voglia di cominciare. Bisogna tenere il ritmo delle partite che vinci. Ibrahimovic, da cosa dipendono gli alti e bassi? Con le vittorie diventa più facile tutto, quando non lo fai c’è qualcosa che ti frena. Dobbiamo dare supporto e mettere tutti nelle condizioni di fare meglio possibile. Devono essere concentrati sul campo e giocare. Tutti i giorni non sono perfetti, ci sono momenti alti e bassi ma l’importante è continuare con la voglia di migliorare»