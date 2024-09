Ibrahimovic: «Critiche? Mi caricano! Devo stare attento a fare battute»

Ibrahimovic è stato intercettato a San Siro dove alle ore 20.45 andrà in scena Inter-Milan, match valevole per la quinta giornata di Serie A. Ecco le dichiarazioni rilasciate a DAZN a pochi minuti dal fischio d’inizio

CRITICHE COSTRUTTIVE – Zlatan Ibrahimovic parla così prima del fischio d’inizio di Inter-Milan: «Se qualcosa mi ha dato fastidio in questa settimana? Niente di grave, critiche che fanno parte del lavoro e delle mie responsabilità. Poi si parla del mio ruolo ma conta solo il Milan. Non posso fare battute perché non tutti le capiscono, devo stare attento. Se voglio aggiungere qualcosa? Sto lavorando, è un lavoro che mi piace, sto crescendo e poi l’importante è la squadra e il Milan. Non io, non è uno One Man Show. Abbiamo superato momenti difficili e lo faremo anche questa volta. Personalmente a me non cambia niente, ho vissuto 25 anni di carriera con molte critiche. Non mi disturbano le critiche, anzi mi caricano e mi dà più gas per fare di più. Fonseca? Oggi il focus è sulla partita, non ci sono altri pensieri. Non ci sono altri discorsi da fare. Mio figlio ha segnato con la Primavera? L’importante è che sia contento lui, io lo sprono come padre e deve continuare a lavorare. Sono orgoglioso di lui».