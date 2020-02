Ibrahimovic: “Come ripartire dopo Inter-Milan? A casa, dormire e mangiare”

Ibrahimovic ha parlato (soprattutto nella sua lingua madre) in zona mista al termine di Inter-Milan 4-2. Lo svedese ha di nuovo fatto gol nel derby, ma come l’ultima volta non è bastato: questa la sua delusione ai cronisti presenti al Meazza.

GOL ININFLUENTE – Così Zlatan Ibrahimovic in zona mista dopo Inter-Milan: «Come si ricomincia? Adesso a casa a dormire, a mangiare. Domani allenamento, fisioterapia e poi si riparte».