Ibrahimovic: «C’è adrenalina! Conceicao? Se non basta lui ci sono io»

Ibrahimovic è stato intercettato alla Kingdom Arena di Riad dove alle ore 20 andrà in scena Inter-Milan, derby valevole per la finale di Supercoppa italiana. Ecco quanto dichiarato a Mediaset prima del fischio d’inizio

ENERGIA – Zlatan Ibrahimovic ha parlato così prima di Inter-Milan: «L’adrenalina c’è, poi era più bello stare in campo perché giocare a calcio è la cosa più bella da fare. Adesso sto facendo esperienza da dirigente, quindi passo dopo passo ma l’adrenalina c’è. Conceicao? La squadra sta reagendo bene, c’è energia, armonia e tutti sono carichi. Stanno facendo un grande lavoro perché è arrivato da poco il nuovo mister ma già qualcosa è successo e la squadra sta accettando la situazione molto bene. Ora non mi arrabbio solo io ma anche lui? Un bell’equilibrio, forse adesso faccio un passo indietro perché io abbraccio di più e lui usa il bastone ma se non basta lui arrivo io. Che consiglio ho dato? I giocatori hanno esperienza di questi derby, il derby è sempre speciale. Due squadre della stessa città che si rispettano, è più di una partita e si prepara con concentrazione. Poi devi avere voglia di vincere, noi siamo preparati. Abbiamo fatto tutto per essere qui, bisogna vincere e basta. La vittoria della Supercoppa non cambierà molto sul mercato, ma stiamo valutando varie situazioni e qualcosa succederà. Ruolo? Parliamo con il nuovo allenatore, ma adesso è troppo concentrato su questa finale. Noi come club abbiamo sempre una strategia e posso dire che è tutto sotto controllo. Leao? Con la mia esperienza posso dire che quando entri in campo non senti più niente, ti senti bene e vai al 200%. Entri e dolori non ne senti anche se giochi con una gamba. Questo sentirà Leao e tutti quelli che giocano. Io posso fare gli ultimi cinque/dieci minuti se serve (ride, ndr)».