Iachini: “Inter-Fiorentina partita aperta! Anche noi vicini al vantaggio”

Beppe Iachini, tecnico della Fiorentina, dopo la sfida pareggiata 0-0 con l’Inter in conferenza stampa ha commentato la partita sottolineando le occasioni avute soprattutto nel secondo tempo. Poi ha risposto soprattutto su Federico Chiesa.

LA PARTITA – Beppe Iachini commenta così la partita sottolineando le occasioni avute dalla Fiorentina per passare in vantaggio: «Oggi con tanta fatica siamo venuti qui dopo solo tre giorni così come l’Inter, c’è stato un dispendio energetico importante e venire a giocare subito non era facile. Nel primo tempo abbiamo sbagliato qualche palla in uscita e questo non ci ha permesso di giocare come volevamo. Durante la gara abbiamo insistito e nel secondo tempo abbiamo forzato di più e siamo andati vicini anche noi all’opportunità di andare in vantaggio: da Gaetano Castrovilli a Pol Lirola. Siamo arrivati anche noi in area di rigore in superiorità numerica e con l’ultimo passaggio potevamo passare in vantaggio. È stata una partita aperta, siamo soliti. Siamo la miglior difesa del campionato dalla ripresa del campionato però concretizziamo meno. Guardiamo avanti, i ragazzi stanno dando tutto, l’importante è dare continuità alle prestazioni».

SU CHIESA – Iachini conclude parlando dell’esclusione di Chiesa dall’undici titolare: «Federico ha speso tantissimo nelle ultime tre partite, così come altri ragazzi in questo periodo. Dopo solo tre giorni i recuperi non sono stati totali, c’era un po’ di stanchezza e quindi ho preferito non rischiare per eviare infortuni e sfruttare il suo ingresso, così come quello Kouame e Ghezzal e sfruttare la loro freschezza. Sono entrati benissimo però purtroppo è mancato il gol».

Fonte: it.fiorentina.tv