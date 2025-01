Hutter: «Inter di corto muso? Preferisco vincere non di 1-0»

Hutter discute prima di Inter-Monaco e risponde alla domanda sul cosiddetto “corto muso” dei nerazzurri, che hanno vinto tanto 1-0.

NO AL CORTO MUSO – Oltre a Maghnes Akliouche, anche Adolf Hutter ha parlato su Prime Video in vista di Inter-Monaco. Il suo pensiero anche sui tanti 1-0 della squadra di Simone Inzaghi: «Mi aspetto una grande partita contro una squadra molto forte come l’Inter, una delle più forti d’Europa. Siamo pronti a giocare, in questo stadio, in questa competizione. Credo che sia una delle partite più importanti che possiamo fare in Champions League. Filosofia? Prima di tutto penso che il calcio cambi ogni paio di anni, nella mia carriera ho pensato di fare un gioco con tanto possesso per poi pensare a cosa fare quando avremmo recuperato palla. Alla fine non conta molto se fai possesso o giochi di contropiede, dipende dalle situazioni. Il mio calcio è fatto di transizioni ed equilibrio. Corto muso? Io preferisco vincere con più di un gol, ma se serve va bene».